La Curva Nord dell’Inter contro Mentana. Striscione sotto la sede di La7: “Servo del sistema”

Questa volta è il turno di Enrico Mentana. Dopo gli striscioni apparsi sotto la sede della Lega Serie A, la Curva Nord ha deciso di rispondere al duro attacco del noto giornalista di fede interista che ha attaccato via social il presidente Steven Zhang, dopo lo sfogo di ieri sera contro il presidente della Lega Serie A Dal Pino.

I rappresentati del tifo nerazzurro hanno esposto uno striscione eloquente, sotto la sede di La7, che non lascia spazio ad interpretazioni: “Mentana, è per servi del sistema come te che gente di m***a come Agnelli governa il calcio”.

