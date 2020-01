Lautaro e i cartellini: tra Inter e Racing un giallo ogni 5 partite. E con l’Argentina…

Se il suo soprannome è “Il Toro” qualcosa pur vorrà dire. Lautaro Martinez ha dimostrato nel corso della sua carriera di non essere un giocatore che si sottrae allo scontro fisico e che toglie il piede quando c’è da contendere un pallone.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono infatti ben 25 i cartellini gialli rimediati in 121 gare tra Inter e Racing in carriera fin qui da Lautaro: la media è di un ogni 5 partite. In Argentina invece ne sono già arrivati 4 in 17 partite. Quello di domenica contro il Cagliari è stato il primo rosso diretto in carriera, ma Lautaro aveva già rimediato un’espulsione all’età di 18 anni per doppio giallo.

