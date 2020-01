GdS – Lukaku e Lautaro, Conte spera in un altro show in trasferta: in Europa nessuno come loro

In attesa di Giroud e della versione migliore di Alexis Sanchez, toccherà ancora una volta a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku trascinare l’Inter in campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in nove trasferte di campionato i due hanno segnato 16 gol, nessuno in Europa ha fatto meglio e sono pronti a ripetersi anche questo pomeriggio al Via del Mare contro il Lecce.

Un dato importante che fa ben sperare visto che l’Inter nel girone di ritorno è attesa a match fuori casa molto complicati, come Juventus, Lazio, Roma e Atalanta. Un pezzo alla volta, si parte da Lecce.

Numeri da paura per entrambi. Lukaku in stagione da solo ha segnato i gol di tutto il Milan in Serie A (18) e solo altri tre giocatori nella storia dell’Inter erano riusciti a centrare la porta tanto in campionato, alla loro prima stagione in nerazzurro: Nyers (17 reti) e Amadei (15) nel 1948-49, Quaresima (15) l’anno prima. Lautaro invece si sta consacrando al fianco dell’attaccante belga, nel 2020 ha sempre fatto gol e l’Inter è pronta a blindarlo con un super rinnovo.

