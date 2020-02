Legends Cup 2020, l’ennesimo trionfo di Materazzi. E Cambiasso si congratula sui social

Marco Materazzi è abituato sempre a vincere. Dopo aver vinto il Mondiale con la Nazionale azzurra nel 2006 e dopo aver vinto il Triplete con l’Inter nel 2010, l’ex difensore nerazzurro dimostra di non aver perso il gusto della vittoria.

Con il suo International All Stars Team Materazzi ha infatti trionfato nella finale della Legends Cup 2020, mini torneo a 6 con le stelle più gloriose del calcio internazionale. Battuta in finale la Russia che aveva vinto le 11 precedenti edizioni. A fine gara, immancabile lo scatto sui social con tanto di coppa e medaglia. Le ennesime in casa Matrix. Con tanto di complimenti da parte del Cuchu Cambiasso: “Grande! Un’altra!”

Ecco il post: