Lukaku-Lautaro, un tandem d’oro per Conte. Il feeling è totale: sempre insieme in campo e in città

Lautaro Martinez e Lukaku, Lukaku e Lautaro Martinez: con una coppia così l’Inter può davvero sognare. L’intesa tra il numero 10 e il numero 9 in campo è alle stelle, ma anche fuori dal rettangolo verde di gioco i due sono molto amici: come riportato da La Gazzetta dello Sport, a Milano vivono nello stesso complesso residenziale (City Life) e condividono diversi momenti insieme come confermato dallo stesso Lukaku nel post partita con il Napoli.

Dietro all’enorme successo e ai record polverizzati dal tandem di Conte, c’è un feeling totale che è nato immediato fin dal mese di agosto. In tutti i momenti comuni Lautaro e Lukaku non perdono occasione per fare coppia fissa: in ritiro non li vedi mai mangiare uno lontano dall’altro, dialogano molto in spagnolo e un po’ anche in italiano, condividono una passione simile per l’abbigliamento alla moda e per alcuni marchi di tendenza, è praticamente scontato trovarli uno vicino all’altro in ogni momento lavorativo, naturale che tra i due sia scattato anche qualche reciproco invito a cena.

I due in campo si trovano alla meraviglia e il loro valore di mercato è aumentato in maniera esponenziale dopo la prima parte di campionato. Il Cies, l’osservatorio svizzero sul calcio, ha stilato la classifica dei giocatori che valgono di più: Lautaro (115,7) e Lukaku (100,2) sono i due calciatori di Serie A a valere di più e a superare quota 100.

30 dei 49 gol stagionali nerazzurri sono arrivati dai piedi di questi due, siamo oltre il 60%. L’intesa migliora di partita in partita, i movimenti voluti da Conte sono ripetuti a memoria ma secondo il tecnico ci sono ancora ampi margini di miglioramento. La missione è una: riportare il tricolore a Milano.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!