GdS – Eriksen in panchina con il Tottenham ma l’affare è al traguardo! Lunedì le firme, le cifre della trattativa

Christian Eriksen entro un paio di giorni sarà finalmente un nuovo giocatore dell’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità del grande colpo da novanta del mercato nerazzurro arriverà lunedì o al massimo martedì ma dopo il weekend ogni momento è buono per lo sbarco del danese a Milano.

Per strappare il sì definitivo del Tottenham alla fine l’Inter è stata costretta a mettere sul piatto quei famosi 20 milioni di euro richiesti dall’inizio della trattativa da Levy, cifra che il club di Zhang raggiungerà anche grazie all’inserimento di una quota di bonus. Per passare alle firme ora servirà solo aspettare che il club inglese definisca l’acquisto del sostituto di Eriksen. Sarà Bale?

Intanto oggi il Tottenham è atteso a Southampton per il quarto turno di Fa Cup, Eriksen con ogni probabilità andrà in panchina ma questo non significa niente. Eriksen firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, ovvero fino al giugno 2024, per un base di ingaggio di 7,5 milioni di euro oltre a ricchi bonus, alcuni facili da centrare, altri meno.

