Sky – Vidal, l’Inter ha fatto il possibile. Resa dei conti dopo la Supercoppa: decide il Barcellona

Nonostante le parole rilasciate in conferenza stampa da Valverde, l’Inter continua sognare Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da Sky Sport ormai l’arrivo del centrocampista cileno a Milano non dipende più dalla dirigenza nerazzurra, disposta a tutto dal punto di vista economico per accontentare le richieste del Barcellona.

La decisione finale spetterà al club blaugrana che dovrà decidere se far partire Vidal a stagione in corso o no. Il rapporto con Valverde non è dei migliori, il cileno ha dichiarato più volte che in caso di permanenza del tecnico non ha intenzione di rimanere a Barcellona. Bisognerà aspettare la fine della Supercoppa Spagnola per la resa dei conti.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!