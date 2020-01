Napoli-Inter, Lautaro Martinez (Inter Tv): “Io e Lukaku facciamo di tutto per il bene dell’Inter. Questa vittoria…”

Dopo l’importantissima vittoria maturata questa sera al San Paolo contro il Napoli, Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la partita e la prestazione fornita dall’intera squadra.

Ecco le sue parole: “Questa vittoria ci dà tanta felicità, era da tanto che non vincevamo qui in campionato. Noi lo abbiamo fatto e siamo molto felici per aver portato a casa 3 punti contro una grande squadra”.

L’analisi della partita: “Le armi segrete? La pazienza e il cuore. Non era facile, abbiamo avuto un grande giro palla e abbiamo attaccato bene gli spazi. Siamo contenti”.

L’intesa con Lukaku: “Stiamo lavorando bene per il bene dell’Inter. Giorno dopo giorno, lavorare e fare tutto per l’Inter”.

