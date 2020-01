CdS – Tecnica, gol e assist: Sensi si vuole riprendere l’Inter. Conte ritrova il suo jolly

Stefano Sensi è pronto a riprendersi l’Inter: dopo l’infortunio rimediato il 6 ottobre contro la Juventus, l’ex Sassuolo è stato sfortunato nel rimediare diverse ricadute che hanno posticipato il suo recupero totale al servizio di Conte.

Ora però Sensi è pronto. Contro il Napoli, il centrocampista nerazzurro dovrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo i 19 minuti collezionati nel finale di gara contro il Genoa. Il suo recupero è di vitale importanza per Conte.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, lo è soprattutto da un punto di vista tattico: Sensi è un vero e proprio jolly del centrocampo, potendo ricoprire ben tre ruoli diversi. Regista, mezzala ma anche trequartista avanzato. La tecnica certamente non gli manca, così come il fiuto del gol: prima dell’infortunio aveva collezionato 6 presenze in campionato, segnando 3 gol e collezionando 4 assist.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!