Social – Sensi celebra il ritorno in campo: ”Un’emozione unica. Grande voglia di tornare, primo posto meritato”

Tra le tante note positive della serata di ieri, c’è da registrare sicuramente il ritorno in campo di Stefano Sensi: l’ex centrocampista del Sassuolo infatti, nel finale di gara contro il Genoa, è stato gettato nella mischia da Antonio Conte per riassaporare il rettangolo verde di San Siro dopo diversi mesi di assenza.

Sensi ha voluto celebrare il proprio ritorno in campo attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Un’emozione unica. Rientrare finalmente in campo nella partita che chiude questo anno. Ci siamo meritati il primo posto ed ora godiamoci il Natale, sperando non duri troppo perché la voglia di tornare in campo è sempre più imminente”.

Ecco il post: