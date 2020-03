SONDAGGIO PI – Sospensione o playoff, quale futuro per la Serie A? Il parere dei tifosi

Stop alla Serie A almeno fino al 3 aprile. Dopo partite rinviate, poi recuperate e infine nuovamente posticipate, la FIGC ha imposto il divieto di ogni singola attività sportiva in Italia a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

Quale sarà il futuro del campionato italiano? Se lo domandano in molti. Anche se sappiamo essere un quesito per nulla rilevante rispetto alla situazione del nostro Paese, nella giornata di venerdì si terrà un’Assemblea di Lega cruciale dove verranno discusse le diverse opzioni al vaglio.

Sospendere e annullare il campionato, sospendere con assegnazione del titolo o disporre playoff per lo scudetto e playout per la zona retrocessione. Sono queste le tre opzioni al momento prese in considerazione. Abbiamo chiesto ai lettori di Passioneinter.com di esprimersi a riguardo: ecco i risultati del sondaggio sui canali social.

TELEGRAM – 56% Non assegnazione – 5% In base alla classifica attuale – 39% Formula Playoff

TWITTER – 47% Non assegnazione – 3% In base alla classifica attuale – 50% Formula Playoff

