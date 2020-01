SONDAGGIO PI – Vecino fuori dal progetto dell’Inter: è la scelta giusta? Anche i tifosi scaricano Matias

Matias Vecino potrebbe lasciare l’Inter durante questa finestra invernale di mercato. L’uomo delle pazze rimonte è finito infatti ai margini del progetto tecnico nerazzurro di Conte, che lo ha escluso dalla lista dei convocati per la partita contro il Lecce.

La dirigenza è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, il tecnico sembra essere deciso ma a ben guardare anche i tifosi nerazzurri lo sono. “Vecino è sulla lista dei sacrificabili in casa Inter: è la scelta giusta?” La redazione di Passioneinter.com ha lanciato infatti nei giorni scorsi un sondaggio per capire qual è la posizione dei sostenitori dell’Inter nei confronti di Vecino: nonostante i ricordi di gol pesanti, come quello contro la Lazio e quello contro il Tottenham, i tifosi si allineano sulla stessa lunghezza d’onda di Conte e della dirigenza.

Ecco i risultati

TELEGRAM 72% SI – 28% NO

TWITTER 86% SI – 14% NO

FACEBOOK 73% SI – 27% NO

