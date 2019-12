TS – Borja Valero a rischio per il Genoa, Skriniar a centrocampo? Conte ci pensa e Sensi…

Emergenza centrocampo. Con Sensi, Barella, Gagliardini ai box per infortunio e Brozovic squalificato, Antonio Conte è chiamato a proporre un centrocampo completamente inedito in vista della sfida di campionato in programma sabato a San Siro contro il Genoa di Thiago Motta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport anche Borja Valero è in dubbio a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio accusato nel finale di gara contro la Fiorentina. Il tecnico nerazzurro potrebbe schierare a centrocampo Milan Skriniar davanti alla difesa. Da valutare Candreva, difficile pensare che il giovanissimo Agoume venga lanciato dal primo minuto.

Capitolo Sensi. Potrebbe scendere in campo per una mezz’ora, nei prossimi giorni sarà più chiaro se Conte vorrà comunque averlo con sé in panchina oppure se verrà ritenuto più funzionale non prendere il minimo rischio.

