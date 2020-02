Udinese-Inter, Conte (Sky): “Soddisfatto di Eriksen. Lukaku? Può fare molto di più. Handanovic…”

Dopo l’importantissima vittoria conquistata alla Dacia Arena contro l’Udinese nel posticipo serale della 22esima giornata di Serie A, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione dei suoi uomini.

La prestazione di Eriksen: ”E’ un ragazzo che è arrivato da 5 giorni, sono stato forzato ad accelerare il suo ingresso nei meccanismi visti gli infortuni di Sensi, Gagliardini e Borja. Si vede la sua grande qualità e la sua personalità, deve trovare il giusto ritmo per giocare questo tipo di partite. Sono comunque molto soddisfatto e contento della sua prestazione. Può migliorare molto, riuscirà aumentando l’intensità a fare bene le due fasi”.

L’analisi della gara: ‘‘L’Udinese ci aveva già messo in difficoltà all’andata, è una vittoria importantissima. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, loro erano molto attenti e cercavano di giocare in ripartenza. Non è la prima partita con cui abbiamo a che fare con questo tipo di situazione, molte squadre si arroccano contro di noi e non è mai semplice. E’ stata una vittoria meritata, non semplice ma meritata. In alcune fasi dovevamo controllare meglio la palla, quando ci abbassiamo diventa pericoloso”.

Lukaku decisivo: “Ha qualità importanti, quella di oggi non è stata la sua migliore partita. Lui può e deve fare molto di più, nonostante abbia fatto due gol. E’ determinante per noi, si è integrato molto bene con tutti quanti. Non posso che parlarne bene, sono contento di lui e di aver insistito con lui”.

L’infortunio di Handanovic: “Ha avuto un problema. Se rientra al derby? Ci sono sette giorni di tempo, sicuramente lo staff medico cercherà di recuperarlo. Sono molto contento però di Padelli, ha risposto presente in un momento in cui avevamo bisogno. Ma sapevo di poter contare su di lui come su tutti”.

I cambi dalla panchina e l’emergenza: “Non dimentichiamo che siamo partiti con un ragazzo di 20 anni e un altro di 17. E’ la dimostrazione che stiamo lavorando per il presente ma anche per il futuro. Poi c’è stato il grande impatto di chi è entrato, avevamo un po’ di timore per Brozovic. Sanchez sta cercando di trovare la migliore condizione dopo l’infortunio, mi auguro che la trovi quanto prima. I cambi sono stati importanti e hanno deciso la partita”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!