UFFICIALE – Inter-Cagliari, San Siro da paura: il dato sugli spettatori

San Siro ancora una volta non tradisce. Numeri da paura per l’Inter che oggi ha fatto registrare ben 70.465 spettatori in occasione del lunch match della 21esima giornata di Serie A contro il Cagliari.

Il pubblico nerazzurro testimonia ancora una volta il proprio amore nei confronti della squadra

