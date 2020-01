CdS – Dietro LuLa mancano i gol di scorta: senza i due attaccanti l’Inter soffre

La coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sta costruendo la fortuna dell’Inter, dato che i due hanno trovato la giusta intesa che sta trainando i nerazzurri in vetta alla classifica. Tuttavia Antonio Conte ha un problema ed è dato proprio dalla mancanza di alternative in zona offensiva in grado di contribuire sotto porta.

Quando nessuno dei due è andato a segno l’Inter o ha vinto soffrendo, come contro la Spal, o ha perso tanti punti che hanno portato il distacco dalla Juventus capolista a quattro punti. A mancare è stato soprattutto Alexis Sanchez, fermo al gol segnato contro la Sampdoria a causa dell’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per tre mesi, mentre Matteo Politano non è mai riuscito ad inserirsi al meglio negli schemi del tecnico salentino.

D’altro canto, però, c’è da dire che l’Inter è la squadra che al momento ha mandato più giocatori in gol: Bastoni, infatti, è diventato il quattordicesimo marcatore stagionale grazie alla rete messa a segno contro il Lecce.

