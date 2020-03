Di Marzio: “Eriksen? Nel modulo di Conte non c’entra nulla. C’è bisogno di cambiare”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Gianni Di Marzio ha detto la sua sull’inserimento di Christian Eriksen nell’Inter di Antonio Conte: “Io feci comprare Barozzi dal presidente Massimino. Ma gli dissi che doveva seguire le mie indicazioni e che non avrei cambiato il modulo per lui. Il danese nel 3-5-2 del tecnico nerazzurro non c’entra nulla. O lo cambia, o deve fare fuori uno tra Lautaro e Lukaku”.