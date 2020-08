A Bola – Inter, spunta un nuovo nome per la panchina: Sergio Conceição nell’agenda di Suning

L’Inter si è qualificata per le semifinali di Europa League, battendo per 2 a 1 il Bayer Leverkusen grazie alle reti di Barella e Lukaku. Antonio Conte ha esternato tutta la sua soddisfazione, dichiarando di essere orgoglioso dei ragazzi e del cammino della squadra fin qui. Tuttavia, non sono ore particolarmente serene dal punto di vista dirigenziale. Gli attriti tra il tecnico e la società sono noti e hanno fatto circolare voci di un suo possibile addio a fine stagione.

Secondo quanto riportato da A Bola, ci sarebbe un nuovo candidato per la panchina dell’Inter. Si tratta di Sergio Conceição, vecchia conoscenza dei nerazzurri. Il portoghese ha giocato infatti a Milano tra il 2001 ed il 2003 ed ora sarebbe pronto a tornare da allenatore. Qualora Suning decidesse di puntare su di lui, però, ci sarà da versare ben 20 milioni di euro nelle casse del Porto, come stabilito dalla clausola.

