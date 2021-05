VIDEO – Conte-Zhang, finanziamento, calciomercato: la settimana che decide il futuro dell’Inter

Si preannunciano giorni decisivi per il futuro dell'Inter: il punto sui temi più caldi

Il punto con le ultimissime news Inter: il faccia a faccia tra Conte e Zhang, il finanziamento in arrivo per l'Inter, le manovre di calciomercato tra Lautaro Martinez e Dimarco e le novità dal consiglio federale. Cosa succederà in questa settimana che porta a Inter-Udinese: