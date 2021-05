MVP Passione Inter – Juventus-Inter, trionfa Lautaro. Lukaku stacca Hakimi: la classifica aggiornata

I tifosi nerazzurri premiano l'impegno del Toro, sul podio anche Barella

In Juventus-Inter a trionfare è Lautaro Martinez: il Toro pur non andando a segno, è stato premiati dai tifosi per il suo impegno e per alcune giocate da vero fuoriclasse. Seconda posizione per Lukaku, in gol su rigore, sul gradino più basso del podio il capolista Barella.