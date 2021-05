UFFICIALE – Lukaku tra i protagonisti dell’Europeo: i convocati del Belgio

Convocato anche Mertens, Saelemaekers del Milan tra le riserve

Il ct Roberto Martinez ha diramato la lista dei convocati del Belgio in vista degli Europei che si terranno in estate. Nell'elenco dei 26 compare ovviamente anche il nome di Romelu Lukaku. Presente anche Mertens, mentre resta per il momento in stand-by Alexis Saelemaekers del Milan.