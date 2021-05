Mercato – Inter, Sensi può partire: De Zerbi lo vuole allo Shakhtar Donetsk

Il centrocampista nerazzurro potrebbe andar via la prossima estate

Ci si aspettava che Antonio Conte, in questo finale di stagione, tra i calciatori che hanno avuto meno spazio durante la stagione avrebbe ad esempio concesso più minuti a Stefano Sensi. Nonostante lo scudetto aritmeticamente conquistato, però, il centrocampista italiano ha continuato a vedere poco e niente il campo, subentrando sempre dalla panchina negli ultimi tre incontri contro Sampdoria, Roma e Juventus. Insomma, non sarebbe una sorpresa se tra i cedibili per il prossimo mercato l' Inter decidesse di sacrificare l'ex Sassuolo.

A tal proposito, questa mattina sulle pagine di Tuttosport si è parlato di un club interessato a Stefano Sensi. O meglio, in questo caso sarebbe soprattutto l'allenatore a spingere per un suo trasferimento visto che si tratta di Roberto De Zerbi, con il quale ha già lavorato a Reggio Emilia. Ieri infatti il tecnico del Sassuolo ha confermato il suo imminente addio per intraprendere una nuova esperienza sulla panchina dello Shakhtar Donestk. E tra i primi nomi sulla sua lista per rinforzare la formazione ucraina, vi sarebbe in cima quello del centrocampista dell'Inter.