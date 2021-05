GdS – Inter, nuovo contatto per il rinnovo di Lautaro: il punto

L'attaccante argentino si sente interista e vorrebbe rimanere a Milano

È tornata finalmente a muoversi l'Inter intorno a quello che potrebbe essere il futuro di Lautaro Martinez. Di fronte alle voci che arrivano dalla Spagna su un presunto interessamento di mercato da parte di Atletico e Real Madrid nei confronti del centravanti argentino, il club nerazzurro ha deciso di cogliere la palla al balzo e chiamare il nuovo agente Alejandro Camaño per riaprire il dialogo. Una telefonata ancora interlocutoria, avvenuta poco prima della sfida con la Juventus, nel corso della quale le parti non hanno avuto chiaramente modo di scendere nei dettagli, ma con la dirigenza interista cha ha palesato più volte la volontà di trattenere il Toro ancora per altre stagioni a Milano.