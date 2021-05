L’Inter è la squadra con meno sconfitte in Europa: 3 italiane in top 10

Una statistica che sicuramente farà piacere ad Antonio Conte

TOP 10

Prima di ieri l'Inter di Antonio Conte in questo campionato era stata sconfitta solamente da Milan e Sampdoria, entrambe rispettivamente nel girone di andata. Seppur con numerose polemiche per la gestione arbitrale da parte dell'arbitro Calvarese, la Juventus è riuscita ad infliggere alla formazione nerazzurra la terza sconfitta in tutta la Serie A, nonché solamente la prima di tutto il girone di ritorno che dunque non si potrà più chiudere da imbattuti. Andando a spulciare la top 10 dei cinque principali campionati europei, è l'Inter la squadra meno battuta in assoluto.