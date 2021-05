Social – Cattelan con la maglia degli Avengers ma sono…Conte e Marotta

Conte e Marotta: i due supereroi dell'Inter

Un altro attestato di stima verso l'allenatore e l'amministratore delegato nerazzurri in una stagione che ha regalato il diciannovesimo Scudetto della storia dell'Inter. Il conduttore non ha mai nascosto la sua fede interista e, anzi, si è sempre esposto sui social con grande ironia, proprio come in questo caso. Di seguito, il post Instagram: