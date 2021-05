Bonolis: “Inter da 10 e lode, è stata superiore a tutti. Squadra che ragiona come vuole Conte”

Il noto conduttore televisivo non ha fatto riferimenti al match contro la Juventus

Sicuramente uno dei volti noti più amati dalla tifoseria nerazzurra, quest'oggi l'interista Paolo Bonolis ha tracciato un bilancio su questa incredibile stagione che visto la sua squadra del cuore tornare a vincere un campionato 11 anni dopo l'ultima volta. Il noto conduttore televisivo ha dato infatti un voto altissimo alla stagione dell' Inter , squadra di gran lunga più forte delle altre che ha meritato di vincere con un distacco tanto largo sulle inseguitrici. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Bonolis non ha però fatto riferimenti alla sfida contro la Juventus.

Le sue parole: "All'Inter do dieci e lode. Si è vinto un campionato complesso, in un periodo molto difficile, con una squadra che ragiona come vuole Conte: tutti con lo stesso obiettivo, se la sono combattuta. Il Milan ha fatto un gran campionato, poi normale un rallentamento; la Juve ha pagato anche il noviziato di Pirlo; il Napoli un po' sfortunato; una grande Atalanta. Ma l'Inter è stata superiore a tutti e noi interisti abbiamo tutti un sorriso stampato sulla faccia".