Inter, messaggio dal padre di Vanheusden: “Zinho vorrebbe restare allo Standard”

Il centrale belga è finalmente tornato in campo 193 giorni dopo l'infortunio

Si complicano le possibilità di un ritorno all'Inter da parte di Zinho Vanheusden in vista della prossima estate. Il giovane centrale classe 1999, infatti, potrebbe verosimilmente rimanere ancora una stagione in Belgio a difendere la maglia dello Standard Liegi. A rivelare quest'ultima indiscrezione è stato il padre Johan Vanheusden, il quale intervistato sulle pagine di dhnet.be ha ammesso: "In questo momento Zinho preferisce rimanere allo Standard Liegi". L'Inter avrebbe infatti a disposizione un contro-riscatto da poter esercitare nella prossima finestra di mercato per far tornare a Milano il giovane centrale.