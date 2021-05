Dalla Germania – Il Borussia M vuole tenere Lazaro: recapitata l’offerta all’Inter

Il club tedesco vorrebbe confermare l'esterno austriaco in rosa

Sebbene il futuro della squadra necessiti ancora di qualche tassello da dover inserire, il Borussia Mönchengladbach avrebbe intenzione di provare a mantenere in rosa Valentino Lazaro. L'esterno austriaco, arrivato in prestito dall'Inter, è stato anche molto sfortunato in questa stagione: due infortuni muscolari, infatti, lo hanno costretto ai box per diverse settimane. Sono state poi 27 le presenze totali in stagione per Lazaro, condite da due gol e un assist.