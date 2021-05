Lazaro: “Volevo solo giocare a calcio: ora ho un contratto con i campioni d’Italia”

L'esterno destro sta giocando un'ottima stagione in Germania

Valentino Lazaro, esterno destro, è attualmente in presto al Borussia Mönchengladbach e il suo futuro sembra ancora molto incerto ma sembrano essere degli spiragli per la sua permanenza in Germania. In questa stagione, il giocatore austriaco ha messo a segno 2 gol in 21 presenze in Bundesliga. Il suo contratto con l'Inter scade nel 2023 ma i nerazzurri vorrebbero fare cassa con una sua ipotetica vendita.