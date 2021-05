Nazionali, l’Argentina convoca Lautaro per il doppio impegno dell’Albiceleste

Il C.T. Scaloni punta sul numero 10 dell'Inter

Dopo la vittoria del diciannovesimo Scudetto, ecco in arrivo un'altra gioia per Lautaro Martinez: il centravanti nerazzurro risulta essere nella lista dei 30 convocati dalla Nazionale Argentina per il doppio impegno contro Cile e Colombia, gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.