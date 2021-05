TS – Inter, Dimarco la prima mossa sul mercato: prenderà il posto di Young

Il difensore occuperò quindi la casella di esterno a tutta fascia a sinistra

Sarà Federico Dimarco il primo 'acquisto' dell' Inter del prossimo mercato estivo . Il difensore rientrerà infatti dal prestito super positivo all' Hellas Verona per far parte della rosa allenata da Antonio Conte. Dopo i primi sei mesi in cui il tecnico leccese aveva apprezzato le grandi qualità umane e la dedizione al lavoro del ragazzo, adesso si ritroverà anche un calciatore con un anno e mezzo di esperienza alla spalle che gli ha consentito una crescita importante soprattutto come calciatore.

Dimarco rientrerà all'Inter per prendere il posto di Ashley Young, in scadenza di contratto e vicino al ritorno in Inghilterra dopo la promozione del suo amato Watford. Il club nerazzurro da diversi giorni ha infatti trovato l'accordo con l'Hellas Verona che non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro per avere il calciatore a titolo definitivo. Questo con la promessa secondo cui, qualora Silvestri dovesse andar via la prossima estate, potrebbe agevolmente arrivare all'acquisto di Radu.