Le probabili formazioni di Inter-Cagliari: tornano Brozovic e Bastoni, due dubbi per Conte

Le probabili scelte di Conte e Semplici in vista del match valido per la 30a giornata di Serie A

Raffaele Caruso

Non c'è un attimo di tregua per l'Inter di Antonio Conte. Dopo aver battuto in settimana il Sassuolo, Lukaku e compagni ospiteranno domani a pranzo a San Siro il Cagliari di Semplici, nel match valido per la 30a giornata di Serie A.

Per centrare la 11esima vittoria consecutiva in campionato, il tecnico nerazzurro si affiderà ancora una volta al 3-5-2. Davanti a capitan Handanovic, si ricompone il trio Skriniar-de Vrij-Bastoni. A centrocampo assente per squalifica l'ex Barella, al suo posto Gagliardini è in pole su Vidal, Vecino e Sensi per una maglia da titolare.

Brozovic ed Eriksen confermati in mediana, sulle fasce toccherà ad Hakimi e Young. In avanti potrebbe toccare ancora una volta alla LuLa: Alexis Sanchez però è in grande forma e scalpita per una maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-CAGLIARI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku.

CAGLIARI (3-5-2): VIcario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.