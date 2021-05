Inter-Udinese, Handanovic da record: superato Zenga in presenze in Serie A

Per lui una giornata doppiamente importante: campione da capitano e record di presenze

Mentre la Serie A si prepara ad incoronare l'Inter come Campione d'Italia ufficiale della stagione 2020-21, un altro record viene scritto tra le fila nerazzurre. Il portiere e capitano interista Samir Handanovic ha infatti superato Walter Zenga per le presenze ufficiali con la maglia della Beneamata. Arrivato in nerazzurro ormai quasi dieci stagioni fa, il numero uno sloveno è stato per anni un elemento chiave per le allora gestioni tecniche. Dal 2018 veste anche la fascia da capitano, succedendo dunque Mauro Icardi, ora al PSG. Con la partita con l'Udinese firma 329 volte il cartellino nerazzurro in Serie A superando il precedente record detenuto da Walter Zenga.