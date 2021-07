Lugano-Inter, Inzaghi blinda Dimarco: “Sta facendo bene, rimane con noi”. E chiede rinforzi sulle fasce

Le parole di Inzaghi dopo la prima amichevole stagionale dell'Inter

Il primo nome è Dimarco, per il quale si delinea un prossimo futuro tutto nerazzurro: "Dimarco sta facendo molto bene in questi otto giorni e penso proprio che rimarrà con noi perché se lo è meritato per quello che ha fatto negli ultimi due anni a Verona e in questi primi giorni di preparazione", ha detto di lui Inzaghi. Per poi passare a parlare di Satriano, altro giovane in rampa di lancio - ieri è andato in gol - e che l'Inter cercherà di tutelare: "Satriano è un ragazzo giovane e ha tanta voglia di imparare".