GdS – La moviola di Sheriff-Inter: buona la prestazione di Zwayer

Solo una piccola sbavatura per il direttore di gara

Buona prova dell'arbitro tedesco Zwayer in Sheriff-Inter. La gara fila liscia, senza episodi degni di nota, ed il direttore di gara è bravo a mantenerne il controllo e a evitare che diventi nervosa. Unica sbavatura il fischio per fallo inesistente al 23 esimo su una ripartenza dell'Inter: Vidal recupera palla in maniera pulita e lancia un potenziale 3 contro 2, erroneamente però stoppato dal direttore di gara. La partita era sullo 0 a 0 e i nerazzurri potevano seriamente andare in vantaggio già nel primo tempo. La Gazzetta dello Sport scrive così sul suo operato: