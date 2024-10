Valentin Carboni dopo l’intervento: “Torno più forte di prima”

E’ andato bene l’intervento chirurgico di Valentin Carboni programmato a Barcellona nella giornata di ieri dopo la rottura del crociato accusata in Nazionale. L’attaccante argentino, che nei prossimi mesi rientrerà all’Inter dal prestito al Marsiglia, ha rassicurato tutti i tifosi delle sue condizioni.

Il classe 2005 ha scelto di affidarsi al professor Cugat, chirurgo di fama mondiale suggerito al giovane talento da Leo Messi. Un intervento perfettamente riuscito che gli permetterà nelle prossime settimane di iniziare un percorso di rieducazione per poter tornare in campo dalla prossima stagione.

Queste le parole di Carboni: “Grazie a tutti per l’affetto ricevuto in questi giorni, grazie a Dio l’operazione è andata nel migliore dei modi e voglio ringraziare il Dottor Ramon Cugat e tutta la sua squadra per questo intervento di successo. Voglio anche ringraziare i miei compagni, lo staff tecnico e medico di Argentina, Marsiglia e Inter. Ma soprattutto dire grazie alla mia famiglia che c’è sempre, in ogni momento e di più in questo così complicato, vi voglio bene. Ora sono concentrato nella riabilitazione per recuperare nel miglior modo e tornare più forte”.