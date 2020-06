Accadde Oggi – 20 Giugno 1920: l’Inter conquista il suo secondo scudetto

A dieci anni dalla prima volta l’Inter torna sul tetto d’Italia: la squadra nerazzurra che vanta campioni affermati come Ermanno Aebi e i fratelli Cevenini conquista meritatamente lo scudetto 1919/20, il secondo della sua storia. Ancora lontani i tempi del girone unico di Serie A, l’Inter domina nelle selezioni lombarde dando spettacolo e guadagna con merito la qualificazione ai turni successivi. Dopo aver superato anche l’ulteriore girone con squadre di tutto rispetto come Torino, Bologna e Novara, i nerazzurri riescono a vincere anche il gironcino delle semifinali facendo fuori i rivali della Juventus e il Genoa, già nove volte campione d’Italia.

Il 20 giugno 1920 arriva il momento della finalissima contro il Livorno, giocato sul campo del Bologna; sembrerebbe tutto facile per l’Inter che chiude il primo tempo in vantaggio di tre reti, ma negli ultimi 10 minuti una sfuriata toscana rimette tutto in discussione, con due reti che valgono il 3-2 e l’assedio finale.

Il muro nerazzurro regge, il Livorno è costretto ad alzare bandiera bianca. e il cielo di Bologna incorona l’Inter per la seconda volta Campione d’Italia.

