Accadde Oggi – 3 Agosto 2001: Vieri Show al trofeo Moretti, Buffon battuto da 40 metri

‌Il calcio di agosto non deve mai essere focalizzato sui risultati ma deve dare più spazio ai test e alle varie soluzioni di gioco, anche se talvolta è capitato di assistere a dei veri e propri capolavori balistici.

Il 3 agosto del 2001, infatti, durante il trofeo Birra Moretti, Christian Vieri regalò agli spettatori paganti una rete strabiliante, che da sola valeva il prezzo del biglietto.

Agli albori della prima stagione di Hector Cuper in nerazzurro, mentre tutti aspettavano il ritorno in campo di Ronaldo, fu l’attaccante titolare della nazionale italiana a salire alla ribalta con un sinistro da 40 metri potente ma allo stesso tempo preciso; a farne le spese un portiere d’eccezione, ovvero Gianluigi Buffon, appena acquistato dalla Juventus, già spettatore di uno dei gol più belli di Vieri in nerazzurro, ai tempi del Parma.

Un acuto, quello del centravanti con il numero 32, che sarà da presagio per due stagioni costellate da gol a raffica: 22 saranno infatti le reti nel 2001/02 in campionato, addirittura 24 in 23 partite nell’anno seguente, con una media superiore al gol a partita che gli permetterà di vincere la classifica marcatori nonostante il lungo periodo di infortunio.

Ecco il video del gol:

