L’Atalanta sembra intenzionata a fer sul serio per Gianluca Scamacca, che ha un accordo con l’Inter, ma per il quale non c’è ancora l’intesa con il West Ham. Se i bergamaschi dovessero presentare un’offerta superiore a quella nerazzurra, allora la dirigenza sarebbe costretta a rialzare o a puntare su altri profili.

La lista di giocatori sul taccuino nerazzurro, come alternative all’ex Sassuolo, è piuttosto lunga.

Il nome probabilmente più caldo al momento sarebbe quello di Beto. L’attaccante dell’Udinese comporterebbe un investimento simile a Scamacca sotto diversi punti di vista: costo, conoscenza della Serie A e caratteristiche tecniche. Inzaghi, infatti, vuole un attaccante fisico che possa prendere il posto di Lukaku e Dzeko, dando maggiore muscolarità al reparto avanzato.

A lungo la prima scelta di Inzaghi, Alvaro Morata potrebbe tornare di moda come acquisto in grado di garantire un buon numero di gol e tanta esperienza in Serie A. L’attaccante dell’Atletico Madrid è stato accantonato per il costo del cartellino (troppi 20 milioni per un attaccante di più di trent’anni), ma potrebbe tornare di moda nel caso il mercato non offrisse opzioni migliori.

Folarin Balogun, invece, rappresenta il profilo preferito della dirigenza dell’Inter, sebbene non si sposi alla perfezione con le richieste di Inzaghi. Il grande ostacolo, inoltre, è la valutazione da quasi 50 milioni di euro che fa l’Arsenal. Una cifra importante, per un giocatore che ha superato quota 20 gol in stagione solo nella scorsa stagione. Ma anche i Gunners devono cedere e il giocatore vuole andar via: basterà a far abbassare le richieste alla portata dell’Inter?

Dietro a questi tre nomi, ci sono altri profili che potrebbero interessare, ma che si presentano come operazioni meno calde ad ora: Mbala Nzola dello Spezia è vicino proprio al West Ham per sostituire Scamacca (chissà che i nerazzurri non vogliano giocare un tiro mancino ai londinesi), mentre Medhi Taremi del Porto non è mai stato una seria opzione visto il costo elevato (oltre 20 milioni di euro) rapportato all’età. Poi, c’è il sogno di Piero Ausilio: Jonathan David, per il quale c’è tanta concorrenza, con il Lille pronto a chiedere una cifra fuori portata.

Infine, potrebbe tornare di moda anche il nome di Boulaye Dia, riscattato dalla Salernitana quest’estate e il cui nome era stato accostato all’Inter negli scorsi mesi, senza che poi le voci avessero un seguito concreto.