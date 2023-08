L’Inter sembra aver scelto Gianluca Scamacca, ma proprio mentre stava entrando nel vivo la trattativa col West Ham anche col benestare del calciatore, arriva il colpo di scena. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport l’Atalanta ha piazzato il sorpasso deciso sulla dirigenza interista formulando una proposta superiore ai londinesi: 30 milioni di euro più una percentuale sull’eventuale futura rivendita del giocatore.

L’Inter, invece, si è al momento fermata a quota 24 milioni più 4 di bonus. Cifra non sufficiente per gli Hammers. A questo punto, secondo il quotidiano, Marotta e Ausilio non vorrebbero partecipare ad aste sanguinose. Ma la pista non è chiusa, visto che il calciatore aprirebbe all’ipotesi Atalanta, ma al momento preferirebbe ancora l’Inter vista la vetrina Champions e le ambizioni del club.

L’opinione di Passione Inter

L’offerta dell’Atalanta è importante e la forbice con quella interista è ampia. Può essere comprensibile dire che per la dirigenza, magari, Scamacca oggi non vale un investimento di tale portata. Allo stesso tempo però il profilo dell’ex Sassuolo rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra le esigenze del club e dell’allenatore, e i conti vanno fatti anche su ciò che il mercato offre. Nell’elenco delle alternative ci sono profili comunque costosi o nettamente diversi, sicuri di non voler andare fino in fondo?