Analisi TOTALE Inter-Napoli: segreti, preview e Formazioni

1 di 5

L’ANALISI DI INTER-NAPOLI

Siamo alla fine di un altro ciclo di partite molto ravvicinate, ma c’è da prendere fiato e prepararsi a fare un’altra grande partita. L’Inter affronta il Napoli nella prima, grande sfida al vertice della stagione: partenopei primi in classifica a +1 sui nerazzurri, che vincendo avrebbero quindi la possibilità di piazzare il sorpasso. I temi sono tantissimi, a cominciare dal primo ritorno di Antonio Conte a San Siro da avversario dopo l’addio dell’estate 2021 e c’è grande attesa per la sfida a distanza con Simone Inzaghi. Senza dimenticare Romelu Lukaku, che per la seconda volta sfiderà l’Inter al Meazza a distanza di un anno dalla prima, quando perse 1-0 vestendo la maglia della Roma.

Inter-Napoli sarà arbitrata da Maurizio Mariani e verrà trasmessa in tv su Dazn in esclusiva. Andiamo quindi ad approfondire tutte le chiavi possibili di una sfida attesissima, valida per la 12a giornata di Serie A e con calcio d’inizio fissato per domenica 10 novembre alle 20:45.

PREVIEW>>>