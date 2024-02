Analisi TOTALE Inter-Salernitana: segreti, preview e formazioni

1 di 4

L’ANALISI DI INTER-SALERNITANA

È il classico testacoda quello che attende la squadra di Simone Inzaghi: Inter-Salernitana, gara valida per la 25a giornata, vede opposta la capolista e l’ultima in classifica del campionato di Serie A. La sfida di San Siro, in programma venerdì 16 febbraio alle ore 21:00, sarà arbitrata da Marco Piccinini e verrà trasmessa sia su Dazn che su Sky Sport.

Tuffiamoci quindi in questo anticipo del venerdì, dovuto all’impegno dell’Inter contro l’Atletico Madrid di martedì in Champions League, attraverso la nostra analisi totale.

