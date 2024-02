Il Psg si fionda su Lautaro Martinez. E forse non è un caso che lo abbia fatto nel momento in cui Kylian Mbappé ha di fatto annunciato l’addio in direzione Real Madrid. Parte quindi la grande caccia al nuovo centravanti dei parigini e, com’era ipotizzabile, il capitano dell’Inter rientra nella wish list della proprietà qatariota.

Secondo quanto riporta Fox Sports Argentina, il Psg avrebbe contattato direttamente l’agente del numero 10 nerazzurro, ovvero Alejandro Camano, che ha comunicato l’interesse al giocatore. La risposta di Lautaro, però, è stata quella che tutti gli interisti desideravano: ha rifiutato sul nascere ogni approccio a un ipotetico trasferimento. Il Toro vuole rimanere a Milano e questa decisione – non scontata – è il miglior segnale possibile verso il rinnovo del contratto con l’Inter.