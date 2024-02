Mourinho snobba il Milan: “Con l’Inter non era vera rivalità”

È stato il giorno del ritorno ai microfoni per José Mourinho, dopo l’esonero di un mese fa dalla Roma. All’interno della chiacchierata con Rio Ferdinand sul canale YouTube “Five”, il tecnico portoghese si è soffermato anche sul suo passato all’Inter e sulle rivalità dei nerazzurri. E come non citare Juventus e Milan.

“In Italia la vera rivalità è fra Inter e Juventus, non fra Inter e Milan. Non so perché. Ricordo il mio primo derby: ero sul nostro pullman, guardavo fuori e vedevo i tifosi indossare sciarpe diverse ma arrivare insieme allo stadio. Il clima era amichevole. Non l’ho sentito come un vero derby. Quando invece l’Inter gioca contro la Juventus, senti subito che fra le due squadre c’è qualcosa di storicamente complicato…“.