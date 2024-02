La strategia di Zhang per rinegoziare il prestito con Oaktree

Come emerso già nella giornata di ieri, una nuova ipotesi sembra aver preso piede nella mente del presidente dell’Inter, Steven Zhang, in merito alla scadenza imminente del prestito di Oaktree, attualmente fissata al 20 maggio. Ora il numero uno nerazzurro punta a rinegoziare proprio quest’ultima data, spostando più avanti il termine per restituire il denaro.

Come scritto da Tuttosport, se il rifinanziamento metterebbe a disposizione di Zhang una nuova cifra da parte del fondo statunitense, il riscadenziamento allungherebbe solo il termine del prestito, con un aumento del tasso di interesse, ora fissato al 12%.

La somma finale da restituire, dunque, diventerebbe più alta, ma Zhang ha una strategia. Gli ultimi 12 mesi hanno migliorato la gestione economica del club e le prospettive per il futuro si sono fatte più rosee. La Champions League sta garantendo introiti molto sostanziosi, così come farà anche il Mondiale per Club del 2025. L’obiettivo del presidente dell’Inter, allora, potrebbe essere spostare avanti la scadenza, proprio per gestire questi incassi e i 100 milioni circa non ancora usati del prestito originario di Oaktree.

L’opinione di Passione Inter

La nuova ipotesi sul futuro dell’Inter, con la rinegoziazione della scadenza del prestito, potrebbe essere un segnale positivo per certi aspetti. Infatti, come dimostra la strategia rivelata da Tuttosport, ora Zhang si trova a gestire una società più sostenibile, il cui percorso di crescita in questo senso è in ascesa. Va comunque detto come ancora ogni opzione sul tavolo, dal rifinanziamento alla cessione, non può essere esclusa a prescindere.