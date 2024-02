Gazzetta shock: “Lautaro-PSG, con 100 milioni trattativa veloce”

L’addio di Kylian Mbappe al Paris Saint-Germain in estate apre una voragine di possibilità per il futuro di tutto il calcio europeo. E anche l’Inter rischia di ritrovarsi immischiata in questo vortice. I parigini, infatti, dovranno andare a caccia del sostituto e potrebbero guardare proprio in casa nerazzurra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il PSG è pronto a fare spesa in Serie A, con tre nomi sul taccuino: Osimhen, Leao e Lautaro Martinez. Proprio quest’ultimo sarebbe il nome più adatto per i francesi, che starebbero seguendo con attenzione la telenovela per il rinnovo (10 milioni annui la richiesta, 8 scarsi l’offerta)

Secondo la Rosea, nessuno in casa nerazzurra può essere considerato incedibile e la valutazione di Lautaro Martinez è di 150 milioni di euro. Con almeno un centinaio garantiti, la trattativa per il passaggio a Parigi potrebbe “scorrere veloce”.

L’opinione di Passione Inter

Le affermazioni de La Gazzetta dello Sport lasciano molte perplessità. In primis sulla questione rinnovo: sia dal lato Lautaro che da quello Inter c’è ottimismo da settimane in merito alla questione del rinnovo, mentre il quotidiano insinua una distanza ben più ampia. Inoltre, per quanto riguarda l’offerta: dare per scontato che per un’offerta a 3 cifre l’Inter attuali rinunci con leggerezza al suo capitano banalizza la gestione tecnica della dirigenza nerazzurra e il rapporto di Lautaro con questi colori.