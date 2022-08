Blitz Akanji, sorteggi Champions e big match: cosa succede questa settimana all’Inter

Le notizie più importanti di questa settimana

Antonio Siragusano

Dopo il secondo successo consecutivo in campionato, l'Inter si appresta ad affrontare una nuova ed importante settimana. Con il mercato ancora aperto e la necessità di aggiungere in rosa un centrale di difesa, ovviamente i riflettori dei prossimi giorni in Viale della Liberazione saranno rivolti quasi esclusivamente alla pratica tanto richiesta da Simone Inzaghi. Una settimana che oltre al mercato vedrà i sorteggi Champions League di giovedì e il primo big match dei nerazzurri venerdì sera.

Iniziamo con il tema più a cuore di Inzaghi, vale a dire la ricerca del vice de Vrij.Come scritto questa mattina, i nerazzurri vorrebbero tentare nelle prossime ore il sorpasso per Akanji. Nelle scorse ore si è riaperto uno spiraglio per il rinnovo di un altro anno tra il centrale svizzero e il Borussia Dortmund, formula che consentirebbe all'Inter di chiudere un accordo per il prestito e far inserire un diritto di riscatto: i tedeschi valutano il cartellino tra i 15/20 milioni di euro. Rimane ancora leggermente in vantaggio l'opzione low cost Acerbi, mentre su Chalobah si attende una risposta definitiva del Chelsea sulla formula.

Dopo l'infortunio rimediato settimana scorsa, nei prossimi giorni Mkhitaryan verrà sottoposto a nuovi test fisici. Difficilmente il centrocampista armeno tornerà a disposizione per il prossimo match di campionato, più facile rivederlo tra i convocati per la Cremonese così da averlo totalmente a disposizione per il derby del 3 settembre contro il Milan e per il primo match europeo della stagione in programma tra il 6-7 settembre. A tal proposito, giovedì 25 agosto verranno sorteggiati i gironi della nuova Champions League, da Istanbul a partire dalle 18.00.

Per chiudere la settimana, infine, il primo big match della stagione in Serie A: l'Inter è attesa venerdì sera alla complicata trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Dopo i segnali positivi visti a San Siro contro lo Spezia, per la formazione di Simone Inzaghi sarà il primo vero banco di prova della stagione contro una formazione tosta che non renderà la vita facile agli uomini nerazzurri.