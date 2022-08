Mercato – Svolta Akanji? Assist all’Inter e prove di sorpasso su Acerbi

Il punto sul mercato in difesa con le ultime novità dalla Germania

Redazione Passione Inter

Inizia oggi una settimana molto importante per il mercato dell'Inter che entra nel vivo per quanto riguarda la ricerca del difensore con cui completare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Inzaghi. Novità importanti arrivano dalla Germania dove, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il BorussiaDortmund avrebbe di fatto aperto nelle ultime ore alla richiesta di Manuel Akanji che, in scadenza di contratto nel 2023, starebbe spingendo per un prolungamento del suo contratto con l'obiettivo di favorire un trasferimento immediato all'Inter con la formula iniziale del prestito.

Secondo il quotidiano, Marotta e Ausilio sarebbero dunque ad un passo dall'accordo con i tedeschi. Mancherebbe solo la fumata bianca sulle cifre del diritto di riscatto, col Borussia che partiva da una valutazione di circa 15/20 milioni di euro per il difensore svizzero. Prima di sferrare l'affondo decisivo però, i dirigenti interisti vorrebbero chiudere il cerchio valutando approfonditamente tutte le altre ipotesi sul tavolo, come quella che porta ad Acerbi della Lazio, più semplice da raggiungere nonostante l'inserimento concreto del Marsiglia, o quella che conduce a Chalobah del Chelsea, sul quale però ad ora è difficile strappare una formula diversa dal prestito secco annuale. Occhio ad Akanji dunque, che per La Gazzetta ha messo la freccia in corsia di sorpasso rispetto alle altre ipotesi.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Akanji rappresenta una grande opportunità per l'immediato ma anche a medio termine. Completare il trasferimento ora senza un grande esborso economico sarebbe un'operazione molto interessante. Lo svizzero sarebbe un ricambio all'altezza dei titolari per questa stagione e, dopo l'ambientamento, ha il potenziale per potersi candidare anche ad una maglia da titolare nel prossimo futuro.