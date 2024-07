TUTTI i difensori nel mirino dell’Inter

1 di 3

TUTTO SUL NUOVO DIFENSORE DELL’INTER

Ormai non è più un segreto: l’Inter cerca un difensore. O forse due. Già, perché un interprete mancino arriverà a prescindere dalle uscite, come da annuncio recente di Piero Ausilio. Per sostituire Buchanan, infatti, i nerazzurri prenderanno un vice Bastoni in modo da spostare Carlos Augusto in fascia come alternativa a Dimarco.

Ma potrebbe non essere finita qui, visto che la Beneamata potrebbe acquistare anche un difensore centrale. Il discorso da fare qui è diverso, perché in questo caso l’Inter “dipende” dall’eventuale uscita di uno dei giocatori già presenti in rosa in quel ruolo. Il principale indiziato è Stefan De Vrij, sul quale soffiano i venti dell’Arabia Saudita. Se davvero l’olandese partisse, allora i nerazzurri avrebbero margine per piazzare un nuovo colpo, sicuramente più giovane come da linee guida della nuova proprietà Oaktree.

Ecco, dunque, tutti i difensori che l’Inter sta osservando in questi giorni. Marotta, Ausilio e Baccin studiano le varie soluzioni prima di presentare il piano al fondo statunitense. Li abbiamo divisi fra difensori mancini (ruolo di Bastoni, per intenderci) e difensori centrali (ruolo di Acerbi e De Vrij) di una linea a tre.

DIFENSORI MANCINI>>>