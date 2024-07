L’Inter spinge per il terzo colpo a zero: “Contatti in corso”

Dopo Zielinski già annunciato e Taremi in arrivo per l’inizio del ritiro, l’Inter sta seriamente ragionando sulla possibilità di chiudere un terzo colpo a parametro zero in seguito all’infortunio di Buchanan che ha cambiato le priorità di questo mercato estivo.

Occhi sulla difesa, con Ausilio che ha parlato della volontà di ingaggiare un nuovo difensore di piede mancino in grado di giocare nel ruolo di Bastoni. Secondo il giornalista Orazio Accomando, esperto di mercato di DAZN, la pista da tenere d’occhio porta a Mario Hermoso, classe ’95 appena svincolatosi dall’Atletico Madrid. Il giornalista parla di contatti costanti con l’entourage del giocatore “per discutere di clausole e commissioni”. Al momento, riferisce, l’Inter si sarebbe portata in vantaggio rispetto al Napoli.

L’opinione di Passione Inter

Il nome di Hermoso è sul tavolo dell’Inter, ma al momento da quanto ci risulta è una pista non semplice a causa dei costi legati ad ingaggio e commissioni. Cifre elevate per un giocatore che, sulla carta, dovrebbe ricoprire il ruolo di vice-Bastoni. Potrebbe prendere quota se ci fosse il piano di lavorare, in ottica futura, allo spostamento di Bastoni al centro della difesa. Ma ha senso oggi spostare uno dei migliori nel ruolo di terzo a sinistra al mondo?